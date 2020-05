Se cumplen 11 años de la humillación del Barcelona al Real Madrid en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu , una noche que no olvidará nunca el conjunto catalán... y mucho menos la institución merengue.

Si hay algo que el todopoderoso equipo de Valdebebas, con su señorío, investidura y, desde luego realeza, no se puede permitir es perder, mucho menos ser goleado, y si es así, al menos no en su propia casa, y si de plano no se puede evitar esto, al menos es inconcebible que el rival más odiado sea el responsable de todo esto. El Real Madrid tuvo que cargar con el peso de todo esto el 2 de mayo de 2009.