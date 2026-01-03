    Barcelona

    Espanyol vs Barcelona, resumen y goles del partido de LaLiga

    Dani Olmo y Robert Lewandowski fueron los autores de los goles, Joan García el héroe en defensa.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Olmo y Lewandowski rescatan al Barca en el Derbi de Cataluña

    El Barcelona visitó el campo del Espanyol en juego de la Jornada 18 de LaLiga tras las fiestas navideñas y no cayó tan bien el parón, ya que les costó pasar del empate sin goles en el Derbi de Cataluña.

    El cuadro Blaugrana, logró salir con el triunfo por marcador de 2-0 a su favor gracias a los goles de Dani Olmo y de Robert Lewandowski en la segunda mitad.

    Ambos equipos buscaron la puerta, pero el duelo fue entre los arqueros, tanto Marko Dmitrovic como Joan García fueron pieza clave para que el marcador no se abriera durante 85 minutos.

    Fue hasta los últimos cinco minutos del encuentro y con una genialidad en el golpeo de Dani Olmo que el marcador se movió, el mediocampista le pegó de primera intención desde fuera del área para poner el balón en el ángulo más lejano.

    Minutos después, una escapada de Fermín dejó a Robert Lewandowski solo para empujar el esférico y sellar el triunfo Blaugrana a los 90 minutos de tiempo corrido.

    Con este triunfo, el Barcelona se mantiene como líder de LaLiga con 49 puntos, muy arriba del segundo lugar, el Real Madrid.

    El conjunto Culé se volverá a presentar en el torneo local hasta la fecha 20, cuando visiten a la Real Sociedad, antes jugarán la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Bilbao.

    BarcelonaEspanyol

