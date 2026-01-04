    LaLiga

    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga

    El conjunto merengue se mantuvo a cuatro puntos del Barcelona gracias a los goles de Gonzalo García, Raúl Ascencio y Fran García.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga

    Real Madrid goleó por 5-1 al Betis en el Santiago Brenabéu, partido de la Jornada 19 de LaLiga de España donde tres canteranos del conjunto merengue anotaron los goles del encuentro.

    El choque fue especialmente inolvidable para Gonzalo García, el delantero que había brillado con el Madrid en el Mundial de Clubes y que ese domingo marcó un hat-trick para encaminar el triunfo de los de Xabi Alonso.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga
    1:15

    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé
    1 mins

    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé

    La Liga
    Sergio Ramos lanza oferta para comprar a este equipo de LaLiga
    1 mins

    Sergio Ramos lanza oferta para comprar a este equipo de LaLiga

    La Liga
    Destapan caso de acoso laboral contra nutricionista en el Real Madrid
    1 mins

    Destapan caso de acoso laboral contra nutricionista en el Real Madrid

    La Liga
    Filtran camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 y genera fuerte debate
    1 mins

    Filtran camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 y genera fuerte debate

    La Liga
    Dura polémica por la posible playera del Real Madrid para la próxima temporada
    1:16

    Dura polémica por la posible playera del Real Madrid para la próxima temporada

    La Liga
    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder
    1 mins

    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder

    La Liga
    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación
    1 mins

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación

    La Liga
    Real Madrid derrota al Sevilla de Almeyda en último juego de LaLiga del año
    2 mins

    Real Madrid derrota al Sevilla de Almeyda en último juego de LaLiga del año

    La Liga
    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa
    1 mins

    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa

    La Liga

    Además del atacante, los defensores Raúl Ascencio y Fran García, también canteranos del Real Madrid, marcaron los otros tantos del equipo local, mientras que el colombiano Cucho Hernández hizo la única anotación del Betis.

    Vale la pena recordar que el francés Kylian Mbappé fue baja debido a una lesión en la rodilla que lo tendrá fuera de las canchas al menos una semana más.

    Con este triunfo, el Real Madrid llegó a 45 puntos y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro puntos del líder, el Barcelona, conjunto que venció el sábado al Espanyol en el derbi catalán.

    El siguiente choque para el conjunto blanco será en las Semifinales de la Supercopa de España donde se medirá al Atlético de Madrid.

    Relacionados:
    LaLigaReal MadridReal BetisGonzalo GarcíaRaúl AsencioCucho Hernández

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX