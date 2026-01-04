LaLiga Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga El conjunto merengue se mantuvo a cuatro puntos del Barcelona gracias a los goles de Gonzalo García, Raúl Ascencio y Fran García.

Real Madrid goleó por 5-1 al Betis en el Santiago Brenabéu, partido de la Jornada 19 de LaLiga de España donde tres canteranos del conjunto merengue anotaron los goles del encuentro.

El choque fue especialmente inolvidable para Gonzalo García, el delantero que había brillado con el Madrid en el Mundial de Clubes y que ese domingo marcó un hat-trick para encaminar el triunfo de los de Xabi Alonso.

Además del atacante, los defensores Raúl Ascencio y Fran García, también canteranos del Real Madrid, marcaron los otros tantos del equipo local, mientras que el colombiano Cucho Hernández hizo la única anotación del Betis.

Vale la pena recordar que el francés Kylian Mbappé fue baja debido a una lesión en la rodilla que lo tendrá fuera de las canchas al menos una semana más.

Con este triunfo, el Real Madrid llegó a 45 puntos y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro puntos del líder, el Barcelona, conjunto que venció el sábado al Espanyol en el derbi catalán.