Sami Khedira sobre Cristiano Ronaldo en su juventud:"Era inseguro y egoísta"

“Conocí a dos Cristianos, el primero en el Real Madrid, un poco más joven y quizás un poco más inseguro y egoísta. Marcó muchos, muchos goles y estuvo fantástico, pero no tuvo tanta influencia en el equipo. Luego mi segunda experiencia con Cristiano, en la Juventus, llega al equipo y tiene ese mismo egoísmo de marcar, pero era más líder, más líder natural. No me malinterpreten, siempre fue parte del equipo en el Madrid, pero en la Juventus era un poco más maduro. Siempre centrado en el campo, pero un poco más relajado después de tener hijos”, aseguró Sami Khedira a la cadena ESPN.