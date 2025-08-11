Video El City quiere a Rodrygo y estos son los millones que pide Real Madrid

El futuro de Rodrygo con el Real Madrid no está claro y una oferta del Manchester City podría estar en camino en este mercado de transferencias.

Según Fabrizio Romano, el club de la Premier League está considerando lanzar una propuesta por el extremo brasileño de 24 años, del que es fan Pep Guardiola.

Incluso, el City ya le estaría haciendo cabida a Rodrygo en su plantilla, pues tiene tres salidas en fila: la de Jack Grealish, James McAtee y Savinho.

El mismo Romano reporta que Grealish pasará a ser nuevo jugador del Everton con un préstamo con opción de compra de 50 millones de euros.

Mientras que el City ya negocia con Nottingham Forest por McAtee, transferencia que se daría en unos 20 millones de euros. Por su parte, los Sky Blues ya recibieron una oferta de 50 millones del Tottenham por Savinho, pero quieren más.

¿Cuánto le costaría el fichaje de Rodrygo al Manchester City?

El Real Madrid está a dispuesto a vender a Rodrygo si el jugador quiere, pero solo lo dejará irse si llega una buena oferta.

Romano señala que el conjunto merengue pediría cerca de 100 millones de euros.

Rodrygo está valuado en 90 millones y llegó al Real Madrid en 2019 por 45 millones procedente del Santos.

El brasileño suma 68 goles y 51 asistencias en 270 partidos disputados con el equipo blanco.