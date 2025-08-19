Video Rechazan a leyenda del Real Madrid por “higiene”

El Real Madrid derrotó al Osasuna con un solitario gol de penal de Kylian Mbappé en el debut del equipo en LaLiga en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro de Xabi Alonso no logró descifrar en todo el primer tiempo al rival, que se paró bien en todos los rincones de la cancha del Santiago Bernabéu para mantener el empate sin goles hasta el descanso.

Sin embargo, la constante posesión del Madrid terminó por rendir dividendos en la segunda parte. En apenas cuatro minutos de la reanudación, Kylian Mbappé se animó al frente y desbordó en el área.

El seleccionado francés recortó y fue derribado por el defensa de Osasuna provocando que el árbitro central pitara la pena máxima sin titubeos.

Mbappé se encargó de cobrar desde los 11 pasos y lo hizo de manera magistral engañando al arquero Sergio Herrera para marcar el primer gol de la temporada del Madrid que terminaría por darle sus primeros 3 puntos.

Al minuto 68 se dio el esperado debut del argentino Franco Mastantuono, quien ingresó por Brahim Díaz, y el regreso de uno de los consentidos del equipo, Dani Carvajal, generando los aplausos del Bernabéu.