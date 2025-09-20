Real Madrid sumó este sábado su quinta victoria consecutiva en el inicio de LaLiga de España tras superar por 2-0 al Espanyol choque de la Jornada 5 que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por Xabi Alonso, que también ganaron a mitad de semana en el inicio de la UEFA Champions League tras superar por 2-1 al Olympique de Marsella, ganaron gracias a goles de Eder Militao y de Kylian Mbappé, ambos con sendos remates de media distancia.

PUBLICIDAD

Otra buena noticia para el conjunto merengue es que sobre el final del partido ingresaron, después de recuperarse de sus respectivas lesiones, el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga.

Con este triunfo, el Real Madrid llega a 15 puntos luego de cinco jornadas y es líder solitario, mientras que el Espanyol, que no había perdido hasta hoy, de momento es tercero con 10 unidades.