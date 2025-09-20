    Real Madrid

    Real Madrid vence al Espanyol y sigue con paso perfecto en LaLiga

    Con goles de Eder Militao y Kylian Mbappé, los merengues sumaron su quinta victoria en igual número de partidos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video

    Real Madrid sumó este sábado su quinta victoria consecutiva en el inicio de LaLiga de España tras superar por 2-0 al Espanyol choque de la Jornada 5 que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.

    Los dirigidos por Xabi Alonso, que también ganaron a mitad de semana en el inicio de la UEFA Champions League tras superar por 2-1 al Olympique de Marsella, ganaron gracias a goles de Eder Militao y de Kylian Mbappé, ambos con sendos remates de media distancia.

    Otra buena noticia para el conjunto merengue es que sobre el final del partido ingresaron, después de recuperarse de sus respectivas lesiones, el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga.

    Con este triunfo, el Real Madrid llega a 15 puntos luego de cinco jornadas y es líder solitario, mientras que el Espanyol, que no había perdido hasta hoy, de momento es tercero con 10 unidades.

    En la próxima jornada del torneo ibérico, el conjunto merengue visitará al Levante. El conjunto de los Pericos, por su parte, recibirá al Valencia.

