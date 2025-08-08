Real Madrid presenta su tercera playera para la temporada 2025/26

El Real Madrid presentó este viernes su tercer uniforme para la temporada 2025/2026, en la que predomina un evidente color azul, aunque no se trata de un tono cualquiera.

"La nueva Tercera Equipación del Real Madrid 25/26 es mucho más que una camiseta: es historia, diseño y moda materializados en una pieza única. Inspirada en los icónicos asientos azules del antiguo Santiago Bernabéu, fusiona el legado futbolístico del club con la esencia de la cultura contemporánea", señalan desde la web del club.

"Las míticas bandas serradas en blanco hacen un guiño a la clásica caja azul 'Bluebird' de zapatillas adidas, mientras que un sutil motivo diagonal en el tejido añade textura y profundidad.

En el interior, se encuentra un detalle muy especial, la frase: “ 90 minuti en el Bernabéu son molto longo (90 minutos en el Bernabéu son muy largo”, un diseño que rinde homenaje a la atmósfera que viven los equipos visitantes en el Bernabéu".

Este año, el club ha apostado por dos colores predominantes: el blanco de la primera equipación y el azul para la segunda y la tercera.

Aunque cada uno presenta matices distintos, ambos reflejan la identidad madridista, combinando tradición y modernidad en una propuesta que busca destacar tanto dentro como fuera del campo.