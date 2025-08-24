Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

Video Mbappé y Vini Jr. le dan la victoria al Real Madrid sobre el Oviedo

El Real Madrid, con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinicius, venció por 0-3 al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga de España y sumó su segunda victoria en igual número de partidos.

El conjunto de Xabi Alonso fue muy superior desde el inicio del partido, aunque en comienzo le costó encontrar espacios ante un conjunto local que se encerró bien en defensa.

Sin embargo, al minuto 37, Mbbapé recibió un balón de espalda y se giró de gran manera superando a los defensas y luego sacó un disparo portente para marcar el primer gol del partido.

En la segunda parte el equipo local jugó un poco mejor y buscó el empate. El Oviedo generó algo de peligro en en el complemente, pero todo cambió al minuto 63 con la entrada de Vinicius Júnior.

El brasileño, que comenzó en el banquillo, entró por su compatriota Rodrygo y fue clave. Primero robó un balón al minuto 83 para cederle luego el balón a Mbappé, que se definió solo para poner el 2-0.

Y ya en el tiempo de reposición, el delantero brasileño se inventó una jugada individual para rematar el balón de gran manera pegado al poste y anotar el tercer y definitivo tanto del encuentro.

El Real Madrid suma dos triunfos y no ha recibido gol en las primeras dos jornadas de la liga española.