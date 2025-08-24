    Real Madrid

    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    El crack francés del conjunto merengue anotó un doblete y el brasileño, que fue suplente, entró y marcó y dio asistencia.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Mbappé y Vini Jr. le dan la victoria al Real Madrid sobre el Oviedo

    El Real Madrid, con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Vinicius, venció por 0-3 al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga de España y sumó su segunda victoria en igual número de partidos.

    El conjunto de Xabi Alonso fue muy superior desde el inicio del partido, aunque en comienzo le costó encontrar espacios ante un conjunto local que se encerró bien en defensa.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, al minuto 37, Mbbapé recibió un balón de espalda y se giró de gran manera superando a los defensas y luego sacó un disparo portente para marcar el primer gol del partido.

    En la segunda parte el equipo local jugó un poco mejor y buscó el empate. El Oviedo generó algo de peligro en en el complemente, pero todo cambió al minuto 63 con la entrada de Vinicius Júnior.

    El brasileño, que comenzó en el banquillo, entró por su compatriota Rodrygo y fue clave. Primero robó un balón al minuto 83 para cederle luego el balón a Mbappé, que se definió solo para poner el 2-0.

    Y ya en el tiempo de reposición, el delantero brasileño se inventó una jugada individual para rematar el balón de gran manera pegado al poste y anotar el tercer y definitivo tanto del encuentro.

    El Real Madrid suma dos triunfos y no ha recibido gol en las primeras dos jornadas de la liga española.


    Más sobre Real Madrid

    1 min
    Resumen Real Madrid vs. Osasuna: Goles y marcador Jornada 1 Liga Española

    Resumen Real Madrid vs. Osasuna: Goles y marcador Jornada 1 Liga Española

    1:32
    Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi “es el mejor”

    Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi “es el mejor”

    1 min
    Mastantuono se rinde a Messi en su presentación con el Real Madrid

    Mastantuono se rinde a Messi en su presentación con el Real Madrid

    1 min
    Real Madrid presenta su nueva estrella y dice estar "cumpliendo un sueño”

    Real Madrid presenta su nueva estrella y dice estar "cumpliendo un sueño”

    1:10
    ¡Teme por el futbol! Real Madrid carga contra partido de LaLiga en Miami

    ¡Teme por el futbol! Real Madrid carga contra partido de LaLiga en Miami

    Relacionados:
    Real MadridReal OviedoKylian Mbappé

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD