Ancelotti cree que el Barcelona aún puede ganar LaLiga: "Será el rival hasta el final"

“Él entrenó, después del entrenamiento no se encontraba cómodo, hizo una prueba, todo salió bien, no tiene ningún problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador como siempre. Está la clínica que es positiva porque no tiene ningún problema y después está la sensación del jugador que todavía no está al 100 por ciento”, detalló.