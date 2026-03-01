Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano
El delantero de los Diablos se colocó en una élite de futbolistas que están en las preferencias del atacante del FC Barcelona
A Raphinha le gusta el futbol de clase, pero también de energía y determinación. Ello se desprende de su lista de futbolistas favoritos de distintos países en la cual se coló Alexis Vega, el delantero del Toluca y de la Seleccion Mexicana.
Y es que en una dinámica para la cuenta Postunited de Instagram, el también seleccionado brasileño nombró a sus jugadores preferidos de 10 naciones futbolísticas a lo largo del mundo.
Todos ellos de enorme historial y multicampeones a lo largo se su carrera.
Al primer nombre, por orden como lo pedía la entrevistadora, fue el de Sergio Busquets de España. Le siguió, Lionel Messi que fue el elegido por Argentina. Luego, Frank Lampard de Inglaterra.
Cuando tocó México, dijo Alexis (Vega). No dio explicaciones sobre ninguna de sus elecciones.
De Italia el escogido fue Andrea Pirlo. Por Brasil, Ronaldinho. De Alemania, Oliver Khan. Por Uruguay, Diego Forlán. Tierry Henry fue nombrado por Francia y finalmente, James Rodríguez por Colombia.
Una lista de calidad extrema, de técnica y gran esfuerzo. Justo como es el juego del propio Raphinha.
Jugadores favoritos de Raphinha por país:
España - Busquets
Argentina - Messi
Inglaterra - Lampard
México - Alexis
Italia - Pirlo
Brasil - Ronaldinho
Alemania - Oliver Khan
Uruguay - Forlan
Francia - Henry
Colombia - James