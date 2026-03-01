    LaLiga

    Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano

    El delantero de los Diablos se colocó en una élite de futbolistas que están en las preferencias del atacante del FC Barcelona

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Raphinha nombra a Alexis Vega como su jugador favorito mexicano


    A Raphinha le gusta el futbol de clase, pero también de energía y determinación. Ello se desprende de su lista de futbolistas favoritos de distintos países en la cual se coló Alexis Vega, el delantero del Toluca y de la Seleccion Mexicana.

    Y es que en una dinámica para la cuenta Postunited de Instagram, el también seleccionado brasileño nombró a sus jugadores preferidos de 10 naciones futbolísticas a lo largo del mundo.

    Todos ellos de enorme historial y multicampeones a lo largo se su carrera.

    Al primer nombre, por orden como lo pedía la entrevistadora, fue el de Sergio Busquets de España. Le siguió, Lionel Messi que fue el elegido por Argentina. Luego, Frank Lampard de Inglaterra.

    Cuando tocó México, dijo Alexis (Vega). No dio explicaciones sobre ninguna de sus elecciones.

    De Italia el escogido fue Andrea Pirlo. Por Brasil, Ronaldinho. De Alemania, Oliver Khan. Por Uruguay, Diego Forlán. Tierry Henry fue nombrado por Francia y finalmente, James Rodríguez por Colombia.

    Una lista de calidad extrema, de técnica y gran esfuerzo. Justo como es el juego del propio Raphinha.

    Jugadores favoritos de Raphinha por país:

    España - Busquets
    Argentina - Messi
    Inglaterra - Lampard
    México - Alexis
    Italia - Pirlo
    Brasil - Ronaldinho
    Alemania - Oliver Khan
    Uruguay - Forlan
    Francia - Henry
    Colombia - James

    Video Barcelona todavía es líder, pero...
