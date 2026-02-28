    LaLiga

    Sin Obed Vargas, el Atlético 'empuja' un poco más al Real Oviedo rumbo al descenso

    El conjunto de Grupo Pachuca dirigido por Diego Almada sufre una derrota mucho más que dolorosa que derrumban sus aspiraciones en España.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Sin Obed, pero con gol agónico de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid

    El Atlético de Madrid se anotó un triunfo épico dentro de LaLiga en España y, de paso, deja todavía más en estado de agonía al Real Oviedo dentro del máximo circuito del futbol ibérico.

    PUBLICIDAD

    La escuadra 'Colchonera' derrotó con marcador de 1-0 al conjunto asturiano para cumplir con el pronóstico, aunque de forma muy agónica por parte de la escuadra capitalina.

    Un gol de Julián Álvarez, ya en la compensación, bastó para que el júbilo explotara en el bando visitante, incluyendo a Diego Simeone, quien protagonizó un festejo épico ante uno de los equipos recién ascendidos.

    El mexicano Obed Vargas se quedó en la banca ante el conjunto de sus 'compatriotas' de Grupo Pachuca, que se hunden poco a poco de regreso a la SEgunda División.

    Actualmente, el Real Oviedo es último de la tabla en LaLiga con solo 17 puntos acumulados. El Atlético de Madrid se declara listo para ir por el Barcelona y completar la obra en las Semifinales de la Copa del Rey.

