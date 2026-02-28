LaLiga Invasión de Liga MX: Protagonistas en México y hoy sufren en LaLiga de España Algunos directores técnicos en la Liga MX están de moda en el futbol europeo, específicamente en LaLiga, ¿tomaron buenas decisiones?

LaLiga de España cuenta con una particularidad en la presente temporada: la de contar entre sus directores técnicos a varios timoneles que tienen un pasado importante en la Liga MX.

El futbol mexicano ahora ha 'exportado' a entrenadores que intentan abrirse paso en el futbol del viejo continente, específicamente en la máxima competición ibérica. La lista recientemente se ha incrementado con la llegada de Martín Demichelis al banquillo del Mallorca.

De hecho, el Mallorca tuvo al mexicano Javier Aguirre entre sus filas, antes de que el 'Vasco' dirigiera a la Selección Mexicana. Acctualmente, son cuatro los entrenadores que estuvieron en la Liga MX, aunque no tienen un presente del todo claro en LaLiga.

Es posible que la Liga MX tenga una 'invasión' como pocas veces en una de las mejores competiciones en el planeta futbolístico; no obstante, no todos los entrenadores tienen un gran presente.

Matías Almeyda

Campeón con Chivas y un timonel muy querido en el Rebaño. Actualmente dirige al Sevilla, aunque muy lejos de las expectativas a las que está acostumbrado el conjunto andaluz. Actualmente marcha en la posición 12 con 29 puntos cosechados. Ha anado ocho encuentros a cambio de 12 derrotas y 5 empates.

Eduardo Coudet

El 'Chacho' estuvo con los Xolos de Tijuana y actualmente, lucha por evitar el descenso en LaLiga al encontrarse en la posición 14 de la tabla con 27 puntos cosechados. Solo ha ganado 7 compromisos, empató en 6 ocasiones y tiene 12 derrotas.

Martín Demichelis

El subcampeón de la Liga MX con los Rayados de Monterrey tiene una consigna muy fuerte con el Mallorca en la adición más reciente a esta lista. Actualmente, los isleños están en severos problemas de descenso al llevar 24 puntos y estar en la posición 18.