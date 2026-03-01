LaLiga Lamine Yamal rompe marca de Giovani y Messi El atacante español dejó atrás un récord en el club catalán que le pertenecía al jugador mexicano.

Lamine Yamal marcó el sábado su primer triplete en LaLiga y con ello ayudó al FC Barcelona a conseguir la victoria 4-1 ante el Villarreal, pero además con algo más de 18 años ya intervinó en más de 100 goles con los azulgranas, 49 marcados y 52 asistencias.

Y por si fuera poco rompió una marca que pertenecía al mexicano Giovani dos Santos, el de ser el jugador más joven del club catalán en marcar un triplete en el torneo español

Pero no solo fue eso, también supero al incombustible Lionel Messi en el mismo departamento.

Jamal alcanzó el hito al marcar tres goles ante el Submarino Amarillo con 18 años y 230 días, mientras Gio lo hizo cuando contaba con 19 años y seis días en el juego ante Murcia de la campaña 2007-2008. El resultado final de ese día fue de 5-3 a favor de los culés.

El tercero, ahora en ese departamento, es Messi que logró su primer triplete con el equipo en LaLiga a la edad de 19 años y 259 días en la campaña 2006-2007 en un empate a tres goles ante el Real Madrid.

A saber, los numeritos y las sorpresas que nos deparan el futuro con tanto talento, y tan precoz en los botines de Lamine Yamal.