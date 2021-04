Messi se plantea seguir en el Barcelona y emigrar a la MLS

La renovación de Lionel Messi con el Barcelona parece tomar un nuevo rumbo , lo que hace unos meses parecía imposible . De acuerdo con TV3 Jorge Messi, padre y agente del futbolista, so stuvo una reunión con Joan Laporta en la que se habló sobre el futuro de la ‘Pulga’, cuya intención es renovar por dos años más y posteriormente emigrar al Inter Miami donde desea continuar su carrera y lo haría como embajador del cuadro catalán.

El plan no termina ahí, pues una vez que se retire regresaría al Barcelona para desempeñarse en algún cargo directivo y aunque falta tiempo para el desenlace de esta historia por ahora las dos partes avanzan, no obstante, el gran obstáculo podría ser en lo económico pues se habla de que tendría que sacrificar dinero, lo que no pasaría si acepta la oferta del PSG que parece ser inalcanzable para otros clubes.