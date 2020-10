Para Sergiño Dest no había penal sobre Sergio Ramos

El lateral derecho del Barcelona , Sergiño Dest , consideró que no hubo penalti en la jugada donde el francés Clément Lenglet sujetó al defensa Sergio Ramos y que supuso el segundo gol madridista en un partido que el Real Madrid ganó por 3-1 en el Camp Nou.

"Para mí no fue penalti. Pero yo me tengo que dedicar a jugar y no es mi trabajo opinar sobre estos temas.