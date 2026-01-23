    Valencia CF

    Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga

    El mediocampista argentino busca salida ante la falta de minutos y llegaría a reforzar al club español en buen momento.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen David Leah/MEXSPORT

    Ante los movimientos de invierno en el futbol de Europa, todo indica que un exjugador del América aprovechará la oportunidad para dejar tierras inglesas y trasladarse a una nueva aventura en España.

    PUBLICIDAD

    Más sobre La Liga

    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026
    2 mins

    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026

    La Liga
    Vinicius pone a temblar al Real Madrid con sus palabras tras abucheos
    1:17

    Vinicius pone a temblar al Real Madrid con sus palabras tras abucheos

    La Liga
    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa
    2 mins

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    La Liga
    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso
    1:16

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    La Liga
    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga
    De Arabia Saudita a Barcelona: Figura de Portugal regresa a LaLiga
    1 mins

    De Arabia Saudita a Barcelona: Figura de Portugal regresa a LaLiga

    La Liga
    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga
    1 mins

    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid
    2:56

    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid

    La Liga
    Espanyol vs Barcelona, resumen y goles del partido de LaLiga
    1 mins

    Espanyol vs Barcelona, resumen y goles del partido de LaLiga

    La Liga

    Se trata de Guido Rodríguez, quien se consagrara campeón con las Águilas en el Apertura 2018 y con quien disputó más de 100 partidos, pero que ahora, ante la poca actividad en su actual club, el West Ham United, todo indica que emigraría al futbol español.

    Guido Rodríguez actualmente tiene contrato con el cuadro de la Premier League hasta junio de 2026, por lo que buscará rescindirlo para unirse a las filas del Valencia de LaLiga, puesto que en el último torneo ha contado con pocos minutos de juego.

    El mediocampista argentino, tras su salida del América, se enroló con el Real Betis, por lo que, de concretarse su traspaso en. las próximas horas, no sería su primera incursión en el balompié ibérico, lo que le daría cierta ventaja a su llegada.

    Se espera que a la brevedad Guido Rodríguez presente sus pruebas médicas para ser presentado de manera definitiva con el equipo español.

    Actualmente el Valencia se encuentra en el puesto 17 de la tabla de LaLiga, muy cerca de la zona de descenso, por lo que la contratación del mediocampista argentino podría ser clave para evitar perder la categoría.

    Relacionados:
    Valencia CFWest Ham United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX