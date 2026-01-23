Valencia CF Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga El mediocampista argentino busca salida ante la falta de minutos y llegaría a reforzar al club español en buen momento.

. Imagen David Leah/MEXSPORT

Ante los movimientos de invierno en el futbol de Europa, todo indica que un exjugador del América aprovechará la oportunidad para dejar tierras inglesas y trasladarse a una nueva aventura en España.

PUBLICIDAD

Se trata de Guido Rodríguez, quien se consagrara campeón con las Águilas en el Apertura 2018 y con quien disputó más de 100 partidos, pero que ahora, ante la poca actividad en su actual club, el West Ham United, todo indica que emigraría al futbol español.

Guido Rodríguez actualmente tiene contrato con el cuadro de la Premier League hasta junio de 2026, por lo que buscará rescindirlo para unirse a las filas del Valencia de LaLiga, puesto que en el último torneo ha contado con pocos minutos de juego.

El mediocampista argentino, tras su salida del América, se enroló con el Real Betis, por lo que, de concretarse su traspaso en. las próximas horas, no sería su primera incursión en el balompié ibérico, lo que le daría cierta ventaja a su llegada.

Se espera que a la brevedad Guido Rodríguez presente sus pruebas médicas para ser presentado de manera definitiva con el equipo español.