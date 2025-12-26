Atlético de Madrid Atlético de Madrid deja fuera a Hugo Sánchez y Courtois del Paseo de Leyendas La noticia llegó luego de que los Colchoneros rompieran récord de socios en 2025.

Hugo Sánchez Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tomó una fuerte decisión de cara a la elección de los jugadores históricos que formarán parte del Paseo de Leyendas del club.

En el marco del récord histórico de socios del club colchonero en 2025, que cerró el año con 151,831 aficionados compromeditos, trascendió que la institución rojiblanca ausentó a varias figuras de la votación, entre ellos al mexicano Hugo Sánchez.

El Atlético de Madrid detalló que los candidatos para dicha distinción se eligieron bajo criterios como méritos deportivos, valores rojiblancos, reconocimiento entre distintas generaciones, protagonismo en momentos históricos y comportamiento con la institución y su afición.

Otro de los ausentes es el actual guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Y es que no es para menos la ausencia de Hugo Sánchez en dicha votación, que estará a cargo de todos los socios del club, ya que el mexicano terminó forjando su legado con el acérrimo rival de la ciudad, donde se ganó el apodo de 'Pentapichichi'.