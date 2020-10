"No me molesta, es así y luego nosotros nos quedamos con lo que hicimos como equipo. Luchamos, jugamos bien y lo más importante es esto, para el partido mañana hay que intentar hacer lo mismo, estar concentrados 90 minutos, pelear en un partido que va a ser complicado. Queremos concentrarnos en lo que podemos hacer en el campo, y del resto no debemos ni hablar", dijo en conferencia de prensa, un día antes de enfrentar al Borussia Mönchengladbach en la Champions League.