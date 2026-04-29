LaLiga ¿Y ahora Rayados? Andrada recibe sanción de 13 partidos por agredir a rival El portero que pertenece al club de la Liga no jugará más esta temporada en la Segunda División de España

Video Monterrey: Esteban Andrada sancionado 13 partidos por agresión a rival

Esteban Andrada agredió a un rival el pasado domingo en el Huesca vs. Zaragoza y este miércoles se dio a conocer la sanción de 13 partidos que recibió el portero que pertenece a Rayados de Monterrey.

La resolución, de acuerdo a información del Diario Marca de España, son 12 partidos por el golpe a Jorge Pulido del cual Andrada pidió disculpas públicas, y uno más por la expulsión a doble amarilla en el Huesca vs. Zaragonza.

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"A juicio de este Comité son circunstancias concurrentes agravantes de la conducta: en primer lugar, debe referirse que la conducta agresora se produce estando el juego detenido y como reacción a la expulsión del jugador ulteriormente agresor, por doble amonestación... el jugador adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo -de forma voluntaria- al capitán del equipo rival... le propina un puñetazo".

¿Por qué afecta a Rayados la sanción a Esteban Andrada?



Esteban Andrada tiene contrato con Monterrey de la Liga MX hasta junio de 2027, su paso por el Zaragoza fue una cesión el verano pasado tras el Mundial de Clubes 2025, donde el argentino brilló.

El sudamericano deberá volver a México para reportar con Rayados una vez terminada la temporada en España, pero ahora el club mexicano deberá decidir que hacer con él, ya que en Liga MX debe terminar de pagar su sanción.

Andrada pagará cinco de los 13 partidos que le impuso el Comité de Disciplina, esto quiere decir que le restarían ocho juegos por cumplir y bajo reglamento FIFA lo debe hacer en el club en que milite o sea transferido.

El portero, en caso de quedarse para el Apertura 2026 de la Liga MX con Monterrey se perdería automáticamente casi la mitad del torneo, además de ocupar una plaza de extranjero.

La nueva directiva de Rayados, tras la salida de José Antonio Noriega, deberá analizar el futuro de Esteban Andrada tras esta sanción impuesta en el futbol de España.