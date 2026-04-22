    LaLiga

    Suspenden Barça vs. Celta por 15 minutos debido a una urgencia médica

    Servicios médicos del estadio y doctores de los clubes tuvieron que asistir a un aficionado.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Barcelona vs. Celta: Detienen partido 15 minutos por paro cardíaco de aficionado

    El partido de Barcelona vs. Celta de LaLiga de España se suspendió por unos 15 minutos, esto debido a una urgencia médica que se presentó en el Spotify Camp Nou.

    Tras el gol Lamine Yamal para el 1-0 al minuto 40, de penalti, la atención se centró en el ofensivo español que recibió atención de los doctores del club, sin saber que otro tema mayor pasaba en el estadio.

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    Justo al salir de cambio Lamine Yamal, el árbitro José Luis Munuera Montero no reanudó el partido al recibir la indicación que se presentó un urgencia médica de un aficionado en la grada.

    De acuerdo a los primeros reportes, se trató de un paro cardíaco, la cual fue atendido por los servicios médicos del estadio, así como de los doctores de ambos clubes para poder asistir al seguidor blaugrana.

    El partido entonces se detuvo por un espacio de 15 minutos, mientras todas las miradas se centraban en la grada lateral del Camp Nou y con todo mundo esperando buenas noticias sobre este suceso.

    Tras los 15 minutos, los servicios médicos evacuaron al aficionado afectado sin revelar detalles de su estado de salud, aunque todo indica que fue trasladado a un hospítal para recibir mayor atención médica.

    Los futbolistas de ambos equipos aguardaron en la banda escuchando instrucciones del árbitro y después de sus respectivos cuerpos técnicos para acabar de ajustar detalles tácticos.

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