Esteban Andrada Andrada podría enfrentar rescisión de contrato con Real Zaragoza por agresión El exportero de Monterrey perdió la cabeza el fin de semana ante Huesca.

Video La fuerte decisión del Zaragoza sobre Andrada tras la agresión

Tras el bochornoso episodio de agresión de Estaban Andrada en la segunda división del futbol español, las consecuencias para el portero argentino podrían ser bastante graves en su carrera profesional.

De acuerdo con el periodista español Julio Suárez, del medio La Sexta, en la cúpula del Real Zaragoza se plantean la posibilidad de rescindir el contrato de Andrada por su comportamiento en el partido del domingo ante Huesca.

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"Hay un enfado tremendo en el Zaragoza con Esteban Andrada hasta el punto de que está encima de la mesa la posibilidad de rescindir ya el contrato del portero, ha habido una reunión de gente importante en el Zaragoza con la posibilidad de echarlo inmediatamente", detalló la fuente.

Cabe resaltar que el contrato de Andrada con el Zaragoza termina en junio de este año, por lo que existe una gran posibilidad de que su desvinculación con el club se dé un poco antes.

Otra de las posibilidades es una sanción de 12 partidos para el argentino. En caso de que no se le rescinda el contrato, Andrada alcanzaría a cumplir solo cinco de los 12 juegos de suspensión ante el inminente final de la temporada.