Andrada rompe el silencio tras agredir a un rival: "Estoy muy arrepentido"
El portero del Zaragoza se mostró arrepentido por sus acciones en el encuentro ante el Huesca.
Esteban Andrada rompió el silencio luego de agredir a un rival durante el partido entre Real Zaragoza y Huesca por la segunda división del futbol español.
El ex portero de Rayados se mostró arrepentido por la agresión hacia Jorge Pulido y aseguró que todo sucedió en un momento donde se desconectó, y que aceptará las consecuencias.
“La verdad que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como como lo soy.
“ Estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente… fue una situación límite que me salí de descontento y reaccioné de esa forma”
“Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de años en mi carrera y la verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas, y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me de la Liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para para ello”, aseguró Esteban Andrada.
La agresión del portero del Real Zaragoza se dio en la segunda parte del encuentro después de una decisión arbitral que provocó que Andrada se fuera encima del jugador del Huesca tras ser expulsado.