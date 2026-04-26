Real Zaragoza Andrada rompe el silencio tras agredir a un rival: "Estoy muy arrepentido" El portero del Zaragoza se mostró arrepentido por sus acciones en el encuentro ante el Huesca.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Esteban Andrada pide disculpas tras agresión: “Estoy muy arrepentido”

Esteban Andrada rompió el silencio luego de agredir a un rival durante el partido entre Real Zaragoza y Huesca por la segunda división del futbol español.

El ex portero de Rayados se mostró arrepentido por la agresión hacia Jorge Pulido y aseguró que todo sucedió en un momento donde se desconectó, y que aceptará las consecuencias.

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“La verdad que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como como lo soy.

“ Estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente… fue una situación límite que me salí de descontento y reaccioné de esa forma”

“Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de años en mi carrera y la verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas, y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me de la Liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para para ello”, aseguró Esteban Andrada.