LaLiga EN VIVO | Barcelona vs. Getafe - LaLiga Continúa la Jornada 33 de la LaLiga con este emocionante duelo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Lamine Yamal salió lesionado tras cobrar un penalti y enciende las alarmas

Getafe y Barcelona se enfrentan en la Jornada 33 de la Liga en el Coliseum.

El conjunto catalán busca seguir poniendo distancia con el Real Madrid desde la cima ya que suma 84 puntos por 74 de los merengues que son su más cercano perseguidor.

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Por su parte, Getafe tiene 44 unidades y está en el sexto sitio. Quiere mantenerse en puesto de torneos europeos y por ello quiere seguir sumando.

Hay que recordar que Lamine Yamal se lesionó el pasado miércoles en el triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo y de inmediato se encendieron las alarmas de cara al Mundial 2026. Lo hizo cuando cobró un penal para su equipo.

Así que el conjunto catalán, tras realizar las pruebas médicas pertinentes, anunció que no contará con él en el resto de la temporada, aunque se tiene previsto que esté listo para el Mundial 2026.

Sigue aquí las incidensias del partidos: