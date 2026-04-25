EN VIVO | Barcelona vs. Getafe - LaLiga
Continúa la Jornada 33 de la LaLiga con este emocionante duelo.
Getafe y Barcelona se enfrentan en la Jornada 33 de la Liga en el Coliseum.
El conjunto catalán busca seguir poniendo distancia con el Real Madrid desde la cima ya que suma 84 puntos por 74 de los merengues que son su más cercano perseguidor.
Por su parte, Getafe tiene 44 unidades y está en el sexto sitio. Quiere mantenerse en puesto de torneos europeos y por ello quiere seguir sumando.
Hay que recordar que Lamine Yamal se lesionó el pasado miércoles en el triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo y de inmediato se encendieron las alarmas de cara al Mundial 2026. Lo hizo cuando cobró un penal para su equipo.
Así que el conjunto catalán, tras realizar las pruebas médicas pertinentes, anunció que no contará con él en el resto de la temporada, aunque se tiene previsto que esté listo para el Mundial 2026.
Sigue aquí las incidensias del partidos:
- Todo listo para el arranque del juego.
- Arranca el partido.
- Lewandowski tiene la primera de cabeza, a los tres minutos, que se va por centímetros sobre el arco del Getafe.
- Lewandowski otra vez tiene oportunidad con un remate de cabeza que se va desviado a los 26 minutos.
- Roony tiene la más clara del partido en un disparo de derecha que parecía de gol, pero la manda a un costado a los 35.