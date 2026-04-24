LaLiga Martín Demichelis recibe distinción en LaLiga luego de vencer al Real Madrid El exentrenador del Monterrey recibió este reconocimiento en abril luego de que venció a los merengues y mantiene el paso invicto en este mes.

Video La distinción que recibe Martín Demichelis por parte de LaLiga

El director técnico argentino Martín Demichelis, quien fuera entrenador de Rayados de Monterrey, recibió una distinción por parte de LaLiga en el mes de abril, el cual inició con victoria frente al Real Madrid y en el que mantiene el paso invicto a falta de un partido.

Al frente del Mallorca, Martín Demichelis sólo ha jugado como local en lo que va de abril, su último partido este mes será como visitante cuando enfrente al Alavés este sábado 25 de abril.

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Estos han sido los resultados de Martín Demichelis en abril que le permitieron ser reconocido como el director técnico del mes por parte de LaLiga:

Mallorca 2-1 Real Madrid, Jornada 30 de LaLiga

Mallorca 3-0 Rayo Vallecano, Jornada 31 de LaLiga

Mallorca 1-1 Valencia, Jornada 33 de LaLiga

MARTÍN DEMICHELIS, DE DIRIGIR EN LA LIGA MX A SER EL TÉCNICO DEL MES EN LALIGA

El estratega de 45 años de edad llegó al Mallorca a finales de febrero y se presentó con derrota de 0-1 frente a la Real Sociedad. Desde entonces ha dirigido siete partidos, todos de LaLiga, con saldo de tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Martín Demichelis dejó la dirección técnica de Rayados en mayo de 2025 y fue hasta el primer bimestre de 2026 que tomó las riendas del Mallorca en el futbol español, al que tiene en la posición 15 con 35 puntos y a falta de seis partidos para que concluya la temporada.