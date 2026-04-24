    LaLiga

    Martín Demichelis recibe distinción en LaLiga luego de vencer al Real Madrid

    El exentrenador del Monterrey recibió este reconocimiento en abril luego de que venció a los merengues y mantiene el paso invicto en este mes.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video La distinción que recibe Martín Demichelis por parte de LaLiga

    El director técnico argentino Martín Demichelis, quien fuera entrenador de Rayados de Monterrey, recibió una distinción por parte de LaLiga en el mes de abril, el cual inició con victoria frente al Real Madrid y en el que mantiene el paso invicto a falta de un partido.

    Al frente del Mallorca, Martín Demichelis sólo ha jugado como local en lo que va de abril, su último partido este mes será como visitante cuando enfrente al Alavés este sábado 25 de abril.

    PUBLICIDAD

    Estos han sido los resultados de Martín Demichelis en abril que le permitieron ser reconocido como el director técnico del mes por parte de LaLiga:

    • Mallorca 2-1 Real Madrid, Jornada 30 de LaLiga
    • Mallorca 3-0 Rayo Vallecano, Jornada 31 de LaLiga
    • Mallorca 1-1 Valencia, Jornada 33 de LaLiga

    MARTÍN DEMICHELIS, DE DIRIGIR EN LA LIGA MX A SER EL TÉCNICO DEL MES EN LALIGA

    El estratega de 45 años de edad llegó al Mallorca a finales de febrero y se presentó con derrota de 0-1 frente a la Real Sociedad. Desde entonces ha dirigido siete partidos, todos de LaLiga, con saldo de tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

    Martín Demichelis dejó la dirección técnica de Rayados en mayo de 2025 y fue hasta el primer bimestre de 2026 que tomó las riendas del Mallorca en el futbol español, al que tiene en la posición 15 con 35 puntos y a falta de seis partidos para que concluya la temporada.

    Alavés, Levante y Real Oviedo son unos de sus siguientes rivales, los tres que se encuentran dentro de zona de descenso pero aún con posibilidades matemáticas de eludirlo. Mallorca aún no asegura la permanencia, por lo que está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

    Relacionados:
    LaLigaMartín DemichelisMallorca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX