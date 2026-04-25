Atlético y Obed Vargas se imponen al Athletic previo al juego con Arsenal en Champions
El medio mexicano jugó en la victoria previa a las Semifinales de la UEFA Champions League.
Con Obed Vargas en el campo, Atlético vino de atrás y se impuso 3-2 al Athletic en juego de Jornada 33 de LaLiga celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
El duelo, que fue previo a la Semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, resultó con pocas llegadas de gol y muy peleado en el medio campo.
El mediocampista mexicano ingresó a los a los 72 minutos del partido en lugar de Koke Resurrección. Tuvo poco tiempo y su actuación fue más bien discreta, pero siempre atinada.
El conjunto colchonero debió venir de atrás luego de que Aitor Paredes puso al frente a los locales y en la primera mitad no consiguieron igualar.
Ya en el segundo tiempo, Antoine Griezmann empató el partido, a los 49 minutos, y Aitor Sorloth le dio la vuelta, a los 54, y el mismo noruego marcó a los 90+3. La cuenta la cerró Gorka Guruzeta, a los 90+7.
Con este resultado, Atlético llegó a 60 puntos y está en el cuarto puesto de LaLiga. Mientras, Athletic se quedó con 41 unidades, aunque aún tiene posibilidades de acceder a puesto de torneos de Europa a falta de cinco jornada para que finalice el campeonato.
Sigue aquí las incidencias del partido:
- Todo está listo para el inicio del partido.
- A punto de arrancar el juego.
- Arranca el encuentro.
- Oblak mete la mano a un balón y corta una jugada peligrosa del Athletic.
- Aitor Paredes adelanta al Athletic Club con un gol a los 23 minutos del partido.
- Finaliza la primera mitad.
- Inicia el segundo tiempo.
- Antoine Griezmann iguala el partido con un remate en el área a los 49.
- Atlético le dá la vuelta al partido con un gol de Alexander Sorloth a los 54.
- Obed Vargas ingresa al campo por Koke Resurrección a los 72 minutos.
- Alexander Sorloth a los 90+3 en un veloz contragolpe cerró la cuenta.
- Finaliza el partido.