LaLiga Atlético y Obed Vargas se imponen al Athletic previo al juego con Arsenal en Champions El medio mexicano jugó en la victoria previa a las Semifinales de la UEFA Champions League.



Video Elche remonta al Atlético de Madrid con Obed Vargas de titular

Con Obed Vargas en el campo, Atlético vino de atrás y se impuso 3-2 al Athletic en juego de Jornada 33 de LaLiga celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El duelo, que fue previo a la Semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, resultó con pocas llegadas de gol y muy peleado en el medio campo.

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El mediocampista mexicano ingresó a los a los 72 minutos del partido en lugar de Koke Resurrección. Tuvo poco tiempo y su actuación fue más bien discreta, pero siempre atinada.

El conjunto colchonero debió venir de atrás luego de que Aitor Paredes puso al frente a los locales y en la primera mitad no consiguieron igualar.

Ya en el segundo tiempo, Antoine Griezmann empató el partido, a los 49 minutos, y Aitor Sorloth le dio la vuelta, a los 54, y el mismo noruego marcó a los 90+3. La cuenta la cerró Gorka Guruzeta, a los 90+7.

Con este resultado, Atlético llegó a 60 puntos y está en el cuarto puesto de LaLiga. Mientras, Athletic se quedó con 41 unidades, aunque aún tiene posibilidades de acceder a puesto de torneos de Europa a falta de cinco jornada para que finalice el campeonato.

Sigue aquí las incidencias del partido: