"Estuvo pensando, dándole vuelta que podía decir, la verdad es que no me salía nada, estoy bloqueado como lo estoy ahora, es difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. El año pasado cuando se armó todo el lío del burofax, sabía lo que quería, que el City estaba convencido, pero este año no, mi familia y yo sabíamos que nos íbamos a quedar, que era lo que más queríamos.