    Guillermo Ochoa

    Guillermo Ochoa, cerca de seguir su carrera en el futbol español

    A pocos días de cerrarse la ventana de transferencias, el portero está en negociaciones con un club pero aún no hay nada definido.

    Jaime Bernal.
    Video Memo Ochoa recibe oferta para seguir su carrera en el futbol español

    El futuro de Guillermo Ochoa podría definirse en los próximos días y estaría en la Segunda División del futbol de España, donde el Burgos CF aparece como principal candidato para hacerse de sus servicios.

    De acuerdo con información de César Luis Merlo, especialista en temas de mercados de fichajes, el portero mexicano, cinco veces mundialista y recientemente desvinculado del AVS portugués, busca mantenerse en activo con miras a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Vale la pena recordar que la ventana de transferencias se cerrará en pocos días, por lo que el margen de maniobra es limitado.

    “La información que yo tengo es que el club que más cerca está de contratar a Guillermo Ochoa es el Burgos de España”, señaló Merlo en sus redes sociales. El periodista agregó que las conversaciones llevan ya dos semanas y que en los últimos días el club habría presentado una propuesta formal. “ En el entorno del Burgos son muy optimistas”, puntualizó.

    El Burgos CF, presidido por el argentino Marcelo Figoli, fue fundado en 1985 tras la desaparición del club original. Nunca ha jugado en la Primera División, pero este torneo buscará pelear por el ascenso en una campaña que inicia ante el Andorra FC.

    De concretarse la operación, Ochoa afrontaría un nuevo desafío en suelo europeo, esta vez en la Liga Hypermotion.


