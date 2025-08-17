    Mazatlán FC

    ¿Guillermo Ochoa, nuevo refuerzo de Mazatlán? Siboldi rompe el silencio

    El técnico de los Cañoneros se pronunció a los rumores que ponen al histórico portero mexicano en su equipo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Siboldi rompe el silencio y ¡habla del fichaje de Ochoa!

    Robert Dante Siboldi, técnico del Mazatlán FC, rompió el silencio y se pronunció a los rumores que colocan a Guillermo Ochoa como refuerzo de su equipo.

    Tras perder ante Monterrey (3-2) en la Jornada 5 de Liga MX, el estratega uruguayo negó que la directiva de los Cañoneros tenga negociaciones con el portero histórico mexicano de 40 años.

    PUBLICIDAD

    “No, no sé nada, son rumores. Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es uno rumor”, declaró Siboldi.

    Los tres porteros que tiene Mazatlán registrados para el Torneo Apertura 2025 son Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaraz y Ricardo Rodríguez.

    Guillermo Ochoa está en la búsqueda de un nuevo equipo tras acabar contrato con el AVS Futebol de Portugal.

    Ochoa busca una opción donde pueda ser titular para seguir siendo considerado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    Memo quiere convertirse en el único futbolista de la historia en asistir a seis Copas del Mundo tras acudir a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

    Video Resumen | Partidazo que termina en victoria para Monterrey vs. Mazatlán

    Más sobre Mazatlán FC

    1:18
    Siboldi rompe el silencio y ¡habla del fichaje de Ochoa!

    Siboldi rompe el silencio y ¡habla del fichaje de Ochoa!

    5:56
    Resumen | Partidazo que termina en victoria para Monterrey vs. Mazatlán

    Resumen | Partidazo que termina en victoria para Monterrey vs. Mazatlán

    2 min
    Monterrey vs. Mazatlán, resumen y goles del partido de la jornada 6

    Monterrey vs. Mazatlán, resumen y goles del partido de la jornada 6

    1:19
    ¡Golazo de Mazatlán! Moreno define de pierna derecha para el 3-2

    ¡Golazo de Mazatlán! Moreno define de pierna derecha para el 3-2

    1:17
    ¡En la línea! Corcho evita el gol de Mazatlán al sacar el balón en la raya

    ¡En la línea! Corcho evita el gol de Mazatlán al sacar el balón en la raya

    Relacionados:
    Mazatlán FCGuillermo OchoaRobert Siboldi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD