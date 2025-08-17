Video Siboldi rompe el silencio y ¡habla del fichaje de Ochoa!

Robert Dante Siboldi, técnico del Mazatlán FC, rompió el silencio y se pronunció a los rumores que colocan a Guillermo Ochoa como refuerzo de su equipo.

Tras perder ante Monterrey (3-2) en la Jornada 5 de Liga MX, el estratega uruguayo negó que la directiva de los Cañoneros tenga negociaciones con el portero histórico mexicano de 40 años.

“No, no sé nada, son rumores. Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es uno rumor”, declaró Siboldi.

Los tres porteros que tiene Mazatlán registrados para el Torneo Apertura 2025 son Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaraz y Ricardo Rodríguez.

Guillermo Ochoa está en la búsqueda de un nuevo equipo tras acabar contrato con el AVS Futebol de Portugal.

Ochoa busca una opción donde pueda ser titular para seguir siendo considerado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Memo quiere convertirse en el único futbolista de la historia en asistir a seis Copas del Mundo tras acudir a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.