México enfrentará a Japón y Corea del Sur en la próxima Fecha FIFA de septiembre y la convocatoria de la Selección Mexicana se dará a conocer este jueves 28 de agosto.

De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, no habrá demasiadas sorpresas en la lista que va a presentar Javier Aguirre, aunque sí hay algunas dudas de llamado y posibles novedades.

El primer nombre que salta es el de Guillermo Ochoa, que todo apunta a que no estará en la convocatoria al no tener un equipo en la actualidad y ser agente libre.

"Según tengo entendido, por reglamento, no puedes convocar a ningún jugador que no tenga club, dificilmente vamos a ver a Paco Memo, él está en España, entrenando por su cuenta, vi que tenía oferta de Segunda División, que tiene el sueño de su sexto Mundial".

Araige, también informa que uno de los que volverán será Rodrigo Huescas tras su clasificación con Copenhague en la Champions League, pero la duda es con Armando 'Hormiga' González como nueva opción en el ataque del Tri.

"Es casi un hecho el regreso de Huescas que será el único mexicano en Champions... a ver si hay alguna sorpresa. Platicaba Andrés Vaca que le encantó al Vasco la 'Hormiga' González y que por ahí puede dar una sorpresa en la convocatoria