    Real Madrid

    Mbappé brilla con gol y asistencia en Real Madrid vs. Real Sociedad

    El francés lideró la victoria del equipo de Xabi Alonso para seguir con paso perfecto en LaLiga.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Un futbolista encarcelado es incluido en la plantilla de un club inglés

    El Real Madrid de Xabi Alonso sigue invicto y con paso perfecto en LaLiga tras derrotar este sábado a la Real Sociedad por 1-2 con gol y asistencia de Kylian Mbappé.

    Los merengues jugaron con uno menos por casi 70 minutos luego de que Dean Huijsen fuera expulsado al 32’ por derribar por detrás a Mikel Oyarzabal cuando ya se escapaba a la portería custodiada por Thibaut Courtois.

    PUBLICIDAD

    Real Madrid abrió el marcador al minuto 12 gracias a un pase retrasado de la Real Sociedad que Mbappé, con su potencia y velocidad, aprovechó para robarlo, entrar al área y sacar un zapatazo que batió a Álex Remiro.

    Mbappé registra cuatro goles en las primeras cuatro jornadas de LaLiga; la temporada pasasa ganó el Pichichi con 31 tantos en 34 encuentros.

    El cuadro blanco incrementó su ventaja en Anoeta antes de terminar el primer tiempo (44’) con un extraordinario pase filtrado de Arda Güler a Mbappé; el francés mantuvo el balón y se quitó a un rival para esperar la subida del turco, a quien le devolvió la cortesía con una diagonal para poner el 0-2.

    La Real Sociedad acortó distancias gracias a una mano de Dani Carvajal en su barrida. Oyarzabal levantó la mano y no falló desde los once pasos al minuto 56.

    Con la victoria en Anoeta, Real Madrid mantuvo el liderato de LaLiga al llegar a 12 puntos luego de cosechar cuatro victorias seguidas.

    Video ¿Real Madrid y el Barça? Champions apunta a tener campeón histórico

    Más sobre Real Madrid

    1:20
    Resumen | ¡Polémica! Real Madrid gana, pero arbitraje está bajo la lupa

    Resumen | ¡Polémica! Real Madrid gana, pero arbitraje está bajo la lupa

    1 min
    Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

    Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

    1 min
    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    1 min
    Resumen Real Madrid vs. Osasuna: Goles y marcador Jornada 1 Liga Española

    Resumen Real Madrid vs. Osasuna: Goles y marcador Jornada 1 Liga Española

    1:32
    Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi “es el mejor”

    Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi “es el mejor”

    Relacionados:
    Real MadridReal SociedadLaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD