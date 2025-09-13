Video Un futbolista encarcelado es incluido en la plantilla de un club inglés

El Real Madrid de Xabi Alonso sigue invicto y con paso perfecto en LaLiga tras derrotar este sábado a la Real Sociedad por 1-2 con gol y asistencia de Kylian Mbappé.

Los merengues jugaron con uno menos por casi 70 minutos luego de que Dean Huijsen fuera expulsado al 32’ por derribar por detrás a Mikel Oyarzabal cuando ya se escapaba a la portería custodiada por Thibaut Courtois.

Real Madrid abrió el marcador al minuto 12 gracias a un pase retrasado de la Real Sociedad que Mbappé, con su potencia y velocidad, aprovechó para robarlo, entrar al área y sacar un zapatazo que batió a Álex Remiro.

Mbappé registra cuatro goles en las primeras cuatro jornadas de LaLiga; la temporada pasasa ganó el Pichichi con 31 tantos en 34 encuentros.

El cuadro blanco incrementó su ventaja en Anoeta antes de terminar el primer tiempo (44’) con un extraordinario pase filtrado de Arda Güler a Mbappé; el francés mantuvo el balón y se quitó a un rival para esperar la subida del turco, a quien le devolvió la cortesía con una diagonal para poner el 0-2.

La Real Sociedad acortó distancias gracias a una mano de Dani Carvajal en su barrida. Oyarzabal levantó la mano y no falló desde los once pasos al minuto 56.

Con la victoria en Anoeta, Real Madrid mantuvo el liderato de LaLiga al llegar a 12 puntos luego de cosechar cuatro victorias seguidas.