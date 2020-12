Manuel Pellegrini expresa su deseo de continuar en el Betis

Manuel Pellegrini , técnico del Betis , reconoció que el equipo cayó en un bache al registrar tres derrotas consecutivas en LaLiga , sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de renunciar.

"No estamos conformes con los resultados y estamos buscando la manera de mejorarlos en el juego. Coincido que los resultados son muy malos, pero no tengo ningún tipo de problema, nerviosismo o intención de no continuar trabajando a esta altura de campeonato”, comentó Pellegrini en conferencia de prensa previo al partido ante el Osasuna.