No fue la noche del Barcelona y encima perdieron ante el Osasuna . Tras un día para el olvido en el que vieron coronarse al Real Madrid con 7 puntos de diferencia, Lionel Messi sacó el enojo y habló fuerte de cara al futuro del cuadro culé .

“No esperábamos y no queríamos terminar de esta manera, pero la derrota (vs. Osasuna) marca cómo fue el año, con un equipo irregular, débil, que le ganan por intensidad, por ganas y que nos crean muy fácil opciones y nos hacen gol, fuimos muy irregulares en el año, perdimos puntos donde no deberíamos.