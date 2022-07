Lewandowski: "No fue fácil, pero siempre quise jugar en La Liga"

"Cuando me enteré que Barcelona estaba interesado en ficharme, se me hizo muy interesante y me sentí agradecido, por supuesto que tuve que pensarlo mucho porque estuve 8 años en el Bayern de Múnich, donde lo gané todo y le agradezco a mis compañeros, pero quería un capítulo nuevo en mi carrera", comentó el delantero polaco.