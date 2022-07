Laporta sobre Lewandowski en el Barcelona: "Es una ametralladora de hacer goles"

"Es un gran jugador, es una gran persona y él tiene unos agentes que defendían un contrato con unas determinadas condiciones y acá nosotros nos hemos puesto firmes. Hoy por hoy el Barca no va a cometer nunca más los errores del pasado reciente y vamos a actuar con criterios de prudencia y sustentabilidad, el jugador que no se adapte no vamos a tenerlo en nuestras filas.