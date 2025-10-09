Video Mbappé llena de elogios a Lamine y manda un mensaje

Kylian Mbappé llenó de elogios a Lamine Yamal y aprovechó para mandar un mensaje a los críticos del futbolista del Barcelona.

En entrevista para Movistar Plus +, el jugador del Real Madrid destacó la pasión de Yamal que tiene por el futbol y espera que nunca la pierda.

“Se ve que tiene mucha pasión por el fútbol y eso es la única cosa que no puede perder. El resto es su vida, y la gente habla mucho de su vida personal y pienso que la gente debe dejarlo en paz”

“ Tienen que aceptar que en el futbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Con esa edad todo el mundo puede cometer errores, haces cosas bien o cosas mal... y al final, él va a tener su experiencia de vida. Sabrá lo que es bueno para él y al final hay que mirar lo que hace en el campo”

“Es un jugador que tiene un gran talento y hará el camino que él quiera. Mucha suerte a él”, mencionó Mbappé.

En la entrevista con Mbappé el futbolista francés también habló sobre la gran relación que lleva con Vinicius Jr. en el Real Madrid.

“La verdad es que tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho más", mencionó Mbappé.