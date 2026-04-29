Benfica Mourinho habla sobre los rumores que lo colocan en el Real Madrid El técnico habló en conferencia de prensa y en exclusiva con un medio italiano acerca de su futuro.

Video José Mourinho tiene una vía para regresar al Real Madrid en verano

José Mourinho rompió el silencio sobre los rumores de volver al Real Madrid, en conferencia de prensa ofrecida este miércoles desde Lisboa.

El entrenador portugués fue cuestionado por los los medios en su comparecencia semanal, pero se negó a profundizar sobre ser el favorito del presidente Florentino Pérez para tomar el puesto de Álvaro Arbeloa.

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Las palabras de Mourinho sobre volver al Real Madrid



Mourinho aseguró que su deseo es seguir con el Benfica para la siguiente temporada en Europa, pero cabe recordar que tiene una cláusula que le permite salir.

"Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si seguimos juntos o nos separamos".

A los pocos minutos de hablar ante los medios portugueses, Mourinho tuvo una charla con el medio italiano 'Il Giornale', donde ahí sí profundizó acerca del tema del Real Madrd.

" No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions League. Hemos tenido una trayectoria extraordinaria; somos el único equipo de Europa que no ha perdido un partido. Si ganamos nuestros próximos tres encuentros, jugaremos la copa más importante de Europa. Es lo único en lo que puedo pensar" .

The Special One tiene contrato con las Águilas hasta junio de 2027 y puede ser el único club europeo en terminar su campeonato de liga de manera invicta, aunque el título parece lejano de conseguir.

Mourinho tuvo su primera etapa con el Real Madrid con tres temporadas en que ganó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, con la asignatura pendiente de la Champions League.