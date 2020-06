Javier Aguirre, esperanzado: “Esto no se acaba hasta el final”

“No soy una persona que se queje en absoluto, acepté el reto, al poco tiempo sufrimos dos bajas y nuestro goleador tuvo un problema muscular. Los cuatro jugadores que hacían en el equipo no estuvieron.

“Esto no se acaba hasta el final, hasta que matemáticamente no tengamos posibilidades y a seguir remando”, recalcó ‘el Vasco’ Aguirre este sábado en conferencia de prensa tras el partido.

“No oirás hablar de mí de mala suerte, es de hacer gol o no hacerlo, punto. No soy supersticioso, no creo en la buena o mala fortuna, creo en los funcionamientos, en las capacidades. Hemos jugado bien, contento con el funcionamiento, a ratos el rival es mejor, normal, es cierto que hemos recibido goles raros”.