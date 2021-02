James Rodríguez , centrocampista colombiano del Everton, descartó que su retirada se vaya a producir en un club de su país y aseguró que en el Real Madrid y a no le "quiere nadie" tras cerrar su segunda etapa en el club blanco.

"Ya no me quiere nadie ahí", repitió en dos ocasiones en un directo en Twitch mientras jugaba a un videojuego y sus compañeros de partida le pedían que regresase al Real Madrid. "Creo que la afición me tiene cariño", añadió sin achacar nada a su salida del club y los pocos minutos que tuvo en su última aventura con Zinedine Zidane al mando. "Es parte del fútbol", explicó.