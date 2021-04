" Me gustaría que siguiera Zidane, lo ha merecido y empezó cuestionado. Estaba ahí con las críticas cuando las cosas iban mal, cuando se enderezaron no había comentarios de 'ay, me equivoqué'. Todos empezamos así, me pasó con Pumas, no es lo mismo ser jugador que entrenador, intentas mostrar y compartir eso pero hace falta tiempo. Me gustó que el Real Madrid tuvo paciencia con Zidane, acompañado de resultados", dijo.