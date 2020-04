Hugo Sánchez: “A Vinicius le falta muchísimo entrenamiento”

“Vinicius es un jugador que tiene cualidades y un talento excepcional, yo no lo calificaría como un goleador, no puede ocupar el puesto de Cristiano, tiene mucho el uno contra uno y él, lo que le hace falta es la última jugada, el último toque, le falta un poco de entrenamiento, no, un poco no, más bien, muchísimo entrenamiento de quedarse después de los entrenamientos”, dijo el mexicano en entrevista para El Chiringuito de España.