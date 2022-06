Florentino Pérez niega traición de Mbappé, pero ya no lo ve en el Real Madrid

"Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados pero el Mbappé que iba a venir no es el del final, si es así mejor que se quede en el PSG. El que yo conocí era el del sueño. Yo ahora ya no sueño con verle de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Le han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción", manifestó.