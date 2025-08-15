Video FC Barcelona renueva contrato al héroe de la Copa del Rey

FC Barcelona anunció este viernes, vía sus redes sociales, que renovará su contrato con Jules Kounde, lateral derecho francés, hasta el 30 de junio del 2030.

Es uno de los favoritos del técnico Hansi Flick y las huestes catalanas lo recuerdan particularmente por su gol a los 116 minutos de la más reciente Final de la Copa del Rey que significó el 3-2 ante el Real Madrid y a la postre el título para los blaugranas.

Pese a esa recordada anotación, su función principal no es anotar goles. Y es el propio conjunto el que describe, a través de un comunicado, las cualidades del jugador para mantenerse cinco años más en el plantel.

"El francés se ha consolidado en la posición de lateral derecho. Pieza importantísima para Hansi Flick, su energía y combustión incansables han brillado por la banda azulgrana. Sólido en defensa y persistente y solidario en ataque", se lee en el texto.

Kounde llegó al conjunto catalán en la temporada 2022-23 desde el Sevilla, pero en aquellos días era defensa central. Sin embargo, con el tiempo su posición sobre el campo de juego ha cambiado.

El conjunto español también recuerda que acumuló 86 juegos consecutivos sumados a lo largo de las últimas campañas entre el 25 de noviembre del 2023 y el 19 de abril del 2025, "mas que ningún otro futbolista de la plantilla".

Y solo en la temporada pasada participó en 53 duelos.

Jules tiene siete goles y cinco títulos con el Barcelona: dos ligas, dos Supercopas, y por supuesto, una Copa del Rey.