"A mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer 'mierda' a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", señaló 'Tino' Asprilla en Blu Radio Colombia.