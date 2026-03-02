    LaLiga

    En el Elche vs. Espanyol, otro escándalo racista que involucra equipos españoles

    Aún no hay una determinación sobre el caso Prestianni-Vinícius en Champions League y en LaLiga estalla otro escándalo parecido.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Gianluca Prestianni confiesa llamar mono a Vinícius Júnior según prensa lusa

    Aún está muy fresco, e incluso no tiene todavía un final, el escándalo racista entre Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinícius Júnior, del Real Madrid, de Champions League cuando otro escándalo racista que involucra a equipos españoles ha saltado a escena.

    Ocurrió en el partido entre el Elche y el Espanyol del domingo cuando el marroquí Omar El Hilali, del Espanyol, acusó al español Rafa Mir, del Elche de decirle: "viniste en patera".

    Ocurrió a los 78 minutos del partido y el árbitro, Iosu Galech, aplicó el protocolo establecido para el caso, sin embargo no hubo sanción alguna para el ofensor e incluso anotó el penal del empate final de 2-2.

    El de negro después explicó que el insulto denunciado por El Hilali " no pudo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral".

    Tra el partido el defensa africano ha ratificado lo dicho y el atacante español lo ha negado, por supuesto el escándalo saltó de inmediato.

    El club catalán manifestó su " enérgica condena por lo sucedido" y al mismo tiempo reiteró "el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego".

    Y mientras tanto LaLiga, según información del Diario AS, ya está investigando y recopilando todas las imágenes disponibles del Elche-Espanyol, ya sean televisivas o de redes sociales con el objetivo de establecer si Muir dijo o dicho por El Hilali, pero el caso luce difícil porque como Vinícius, Mir se tapó la boca.

    Será el Comité de Competición, según la publicación el que abra un expediente e inicie la investigación al respecto y recuerda que en otras ocasiones se ha recurrido a expertos en lectura de labios y de comportamiento para determinar lo ocurrido.

    Video Gianni Infantino propone expulsar a jugadores por taparse la boca
    LaLigaEspanyolElche Omar El HilaliRafa Mir

