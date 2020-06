El brasileño le reclamaba a la Barcelona una cantidad cercana a los 50 millones de dólares como una prima por la última renovación de contrato que hizo con el club, misma que no quería pagar y por eso demandó.

El acuerdo que propuso el brasileño fue que el pago de los más de 30 millones de dólares se diese en los cuatro años que firmaría con el Barcelona, situación que finalmente no se dio. Neymar no solo no cobrará nada sino que tiene que indemnizar al Barça con 7.5 millones de euros.