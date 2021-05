Eden Hazard declaró que no tiene intención de dejar al Real Madrid a pesar de dos temporadas en las que aceptó el fracaso por no haber rendido debido a sus múltiples lesiones y asegura que quiere hacer una buena Euro 2020 con la selección de Bélgica , donde es el capitán para así poder retomar su nivel, ese que todo mundo conoció en el Chelsea .

"No me veo fuera del Real Madrid ahora, tengo tres años más de contrato y todos sabemos que los primeros años han sido malos. Ahora tengo que pensar en la Eurocopa y después estar perfecto para el club el año que viene", dijo el jugador en una conferencia de prensa virtual a los medios.

"Sé que estoy cerca de mi mejor nivel. Sólo necesito encadenar partidos, no estoy al cien por cien, pero mentalmente estoy bien y físicamente creo que va a llegar poco a poco", aseguró el capitán de los Diablos Rojos.

“Todavía tengo un contrato de tres años con el Real Madrid, así que volver a Inglaterra está fuera de discusión. Todo el mundo sabe que mis dos primeros años no fueron buenos, así que primero quiero demostrar mi valía en el Real Madrid. Lo haré todo para conseguirlo. Estoy agradecido a lo que hizo por mí, pero me siento algo frustrado por no haber podido darle más", dijo el jugador desde la concentración belga.