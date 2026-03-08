LaLiga Xavi culpa a Joan Laporta de "tirar atrás" el regreso de Messi al Barcelona El extécnico del club azulgrana aseguró que el presidente de la entidad "no quería una guerra con él".

Xavi Hernández, legendaria figura del FC Barcelona como jugador y técnico de la entidad previo a Hansi Flick, dijo al diario La Vanguardia de España en entrevista publicada este 8 de marzo que el regreso de Lionel Messi al equipo estaba hecho en su periodo como técnico, pero que el presidente Joan Laporta, la tiró.

La pregunta textual fue: " ¿Pudo (Messi) volver al Barça con usted de entrenador?", la respuesta no se hizo esperar.

"Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

A continuación el campeón del mundo con Sudáfrica explica que la negociación se dio entre Laporta y el padre de Messi, pero "es el presidente el que lo tira todo para atrás" y el actual candidato a la reeelección tenía sus motivos, "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir".

Finalmente, sobre un posible regreso de Xavi al Barcelona de la mano de Víctor Font, otro de los candidatos a la presidencia del club, comentó.

"Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", concluyó.