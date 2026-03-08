    LaLiga

    Xavi culpa a Joan Laporta de "tirar atrás" el regreso de Messi al Barcelona

    El extécnico del club azulgrana aseguró que el presidente de la entidad "no quería una guerra con él".

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Xavi culpa a Joan Laporta de tirar atrás el regreso de Messi al Barcelona

    Xavi Hernández, legendaria figura del FC Barcelona como jugador y técnico de la entidad previo a Hansi Flick, dijo al diario La Vanguardia de España en entrevista publicada este 8 de marzo que el regreso de Lionel Messi al equipo estaba hecho en su periodo como técnico, pero que el presidente Joan Laporta, la tiró.

    La pregunta textual fue: " ¿Pudo (Messi) volver al Barça con usted de entrenador?", la respuesta no se hizo esperar.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Fidalgo recibe visita sorpresa del Vasco Aguirre en partido del Betis
    2:05

    Fidalgo recibe visita sorpresa del Vasco Aguirre en partido del Betis

    La Liga
    Fidalgo recibe visita de Javier Aguirre en España de cara a amistosos de México
    1:15

    Fidalgo recibe visita de Javier Aguirre en España de cara a amistosos de México

    La Liga
    Fidalgo partido con Betis vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y marcador jornada 27 LaLiga
    1 mins

    Fidalgo partido con Betis vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y marcador jornada 27 LaLiga

    La Liga
    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿están saliendo?
    1 mins

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿están saliendo?

    La Liga
    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?
    1:17

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?

    La Liga
    LaLiga de España da a conocer su primera jornada retro de la historia
    1 mins

    LaLiga de España da a conocer su primera jornada retro de la historia

    La Liga
    ¡El futbol de España tendrá la primera ‘Jornada Retro’ de Europa!
    1:17

    ¡El futbol de España tendrá la primera ‘Jornada Retro’ de Europa!

    La Liga
    Real Madrid derrota a Celta de Vigo con gol afortunado de Valverde en LaLiga
    2:45

    Real Madrid derrota a Celta de Vigo con gol afortunado de Valverde en LaLiga

    La Liga
    Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 27 de LaLiga
    1 mins

    Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 27 de LaLiga

    La Liga
    LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro
    1 mins

    LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro

    La Liga

    "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

    A continuación el campeón del mundo con Sudáfrica explica que la negociación se dio entre Laporta y el padre de Messi, pero "es el presidente el que lo tira todo para atrás" y el actual candidato a la reeelección tenía sus motivos, "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir".

    Finalmente, sobre un posible regreso de Xavi al Barcelona de la mano de Víctor Font, otro de los candidatos a la presidencia del club, comentó.

    "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", concluyó.

    Video Messi supera asistencia del Super Bowl LX en partidos de MLS
    Relacionados:
    LaLigaFC BarcelonaLionel MessiJoan LaportaXavi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX