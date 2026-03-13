    Matías Almeyda

    Barcelona vs. Sevilla: Almeyda critica banalidad del futbol en tiempos de guerra

    El entrenador del Sevilla reflexionó de cara al partido ante Barcelona.

    Por:Juan Regis
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    Video Matías Almeyda critica la banalidad del futbol en tiempos de guerra

    Matías Almeyda dio de qué hablar en la rueda de prensa previa al juego entre Barcelona y Sevilla correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga.

    El entrenador argentino habló de la banalidad del futbol en tiempos de guerra y lamentó que temas más importantes queden relegados por la industria del balompié mundial.

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    "El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí. Hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido; eso quiere decir que no nos importa nada.

    "Es la parte triste, que el negocio tiene que seguir y nos estamos rompiendo la cabeza viendo cómo va a ser el equipo que va a jugar. Entonces, pasamos de algo muy lindo a algo casi inhumano.

    "Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros y después decimos que en África hay hambre, ¿por qué en vez de tirar cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz y educación? Seguimos viviendo un mundo para uno mismo".

    ALMEYDA QUIERE LA PRIMERA VICTORIA EN EL CAMP NOU EN 23 AÑOS

    En cuanto a temas meramente de fútbol, el entrenador argentino sabe de la dificultad de enfrentar al Barcelona y las más de dos décadas que Sevilla acumula sin ganar en el Camp Nou.

    "Creo que el Barcelona, por más que esté cansado siempre juega de una manera excelente, desde donde lo mires. Seguramente será diferente al el partido que jugamos de local.

    "Intentaremos hacer cosas parecidas, pero siendo conscientes de lo que enfrentamos y que hace 23 años y medio que nuestro equipo no gana allí. Es mucho tiempo. Hay chicos que no lo vieron.

    "Es realmente difícil, vamos a jugar contra el mejor equipo de LaLiga y de los mejores de Europa. No importa si están cansados o no, ellos lo hacen bien de igual manera".

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