    Joan Laporta responde a Xavi y dice que su exentrenador "está dolido"

    El presidente del Barcelona respondió a su extécnico y reiteró que fue Lionel Messi el que no quiso regresar al club catalán.

    Omar Carrillo
    Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y que busca la reelección en el cargo, no tardó mucho en contestar las acusaciones de Xavi Hernández sobre que fue él quien "tiró para atrás" el regreso de Lionel Messi cuando ya estaba todo hecho en el 2023.

    Fue en el primer debate electoral contra Víctor Font, organizado por el grupo Godó, que habló el mandamás azulgrana.

    "La entrevista de Xavi me sorprendió y me dolió. Entiendo que esté dolido. Con los mismos jugadores, Flick (el actual técnico) gana… y Xavi no. Con Xavi vi que íbamos a perder y con Flick, que íbamos a ganar”, señaló.

    Y argumentó, nuevamente, el porque no se dio el regreso del astro argentino.

    "A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión", añadió el directivo.

    Y es que el domingo, La Vanguardia publicó una entrevista con Xavi en la que dá su versión de porque no llegó el astro argentino en el 2023 cuando él era el técnico de la entidad.

    "Es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", señaló en la publicación.

